الفضة تجمع العزم الإيجابي – تحليل - 02-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات جانبية منذ يوم أمس، مستقراً حول 18.20، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتخلص من العزم السلبي، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم السعر من الأسفل، ليحمي استمرارية التداول داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الرئيسي الصاعد قائماً للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 18.93، مع الانتباه إلى أن كسر 17.77 سيضغط على السعر لاختبار الدعم المحوري 17.10 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.00 والمقاومة 18.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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