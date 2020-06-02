شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجمع العزم الإيجابي – تحليل - 02-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات جانبية منذ يوم أمس، مستقراً حول 18.20، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتخلص من العزم السلبي، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم السعر من الأسفل، ليحمي استمرارية التداول داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الرئيسي الصاعد قائماً للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 18.93، مع الانتباه إلى أن كسر 17.77 سيضغط على السعر لاختبار الدعم المحوري 17.10 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.00 والمقاومة 18.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد