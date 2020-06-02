شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الفضة لأول مرة في خمسة جلسات متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار للأدنى له في ثلاثة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ الخامس من أيلول/سبتمبر متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ 16 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع تسعير الأسواق لإعادة فتح الاقتصاديات العالمية مقابل التوترات بين واشنطون وبكين والاحتجاجات في أمريكا.

في تمام الساعة 05:59 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو المقبل 0.59% لتتداول حالياً عند 18.74$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 18.85$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 18.83$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 97.81 مقارنة بالافتتاحية عند 97.84.

هذا وقد تابعنا التقرير التي تطرقت لكون مسئولين صينيين طلبوا الشركات الزراعية المملوكة للدولة التوقف عن شراء فول الصويا ولحم الخنزير من الولايات المتحدة، وذلك على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة الماضية أنه سيبدأ في اتخاذ إجراءات للقضاء على المعاملة الخاصة لمدينة هونج كونج ومعاقبة مسئولين في الصين وهونج كونج بالإضافة إلى تعقب الشركات الصينية العاملة في أمريكا.

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ويأتي ذلك ضمن تصاعد التوترات بين واشنطون وبكين عقب إقرار الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً الخميس مشروع قانون حديد للأمن القومي مثير للجد لمدينة هونج كونج، ما يهدد الصفقة التجارية بينهم والتي تم التوصل إليه بشق الانفس، ويذكر أن ترامب اختار مسبقاً الصمت على احتجاجات هونج كونج الديمقراطية وأعطي الأولوية للاتفاق تجاري مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج، إلا أن العلاقات تدهورت لاحقاً وبالأخص مع جائحة كورونا.

وفي سياق أخر، تقييم الأسواق احتمالات نشر الجيش الأمريكي في الولايات المتحدة لقمع الاضرابات الاجتماعية والمظاهرات العنيفة في المدن حيال مقتل جورج فلويد ذو الأصول الأفريقية على أيدي الشرطة، وذلك عقب فشل حظر التجول في احتواء الاحتجاجات الحاشدة التي تضمنت عنف ونهب مع نزول المتظاهرين للشوارع بعد أسابيع من عمليات الإغلاق خلال جائحة كورونا والتي تسبب في فقد الملايين لوظائفهم.

الجدير بالذكر أن تلك الاضرابات الموسعة التي تشهدها أمريكا، قد عزز القلق حيال تفشي الفيروس التاجي بشكل أوسع وسط تلك التجمعات البشرية وأعادت المخاوف حيال فرص التعافي للاقتصاد الذي يخرج لتوه من الانكماش الذي يشبه الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي، ووجه ترامب بالأمس انقادات حادة لعمداء الولايات الأمريكية مع وصفه لهم بالضعفاء وأنه يجب عليهم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في التعامل مع الاحتجاجات.