شكرا لقرائتكم خبر عن بنك استراليا الاحتياطي يثبت أسعار الفائدة ويبدي استعداده لزيادة مشترياته من السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقر صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي خلال اجتماع بنك استراليا الاحتياطي المنعقد في الثاني من حزيران/يونيو الجاري البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل دون تغير يذكر للاجتماع الثالث على التوالي عند 0.25% والذي يعد أدنى مستوى لها على الإطلاق، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

وجاء ذلك مع الكشف عن بيان أسعار الفائدة وتطرق بنك استراليا الاحتياطي إلى استعداده لزيادة مشترياته من السندات مرة أخرى وأن المركزي الاسترالي سوف يعمل كل ما هو ضروري لضمان استمرار أسواق السندات في العمل وتحقيق أهداف العائد على سندات ذات أجل ثلاثة أعوام.