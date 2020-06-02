شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط للأعلى لها في ثلاثة أشهر متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار مع دعوة أوبك لتعجيل موعد اجتماعها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 11 من آذار/مارس متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ 16 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهم وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً ووسط تسعير الأسواق لإعادة فتح الاقتصاديات العالمية مقابل التوترات بين واشنطون وبكين والاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة وتقييم المستثمرين لدعوة أوبك لتعجيل موعد اجتماعها القادم هذا الشهر.

وفي تمام الساعة 04:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة تسليم تموز/يوليو المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 0.22% لتتداول عند مستويات 35.64$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 35.56$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 35.44$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم آب/أغسطس القادم 0.83% لتتداول عند 38.66$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 38.34$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 38.32$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 97.88 مقارنة بالافتتاحية عند 97.84، مع العلم أن المؤشر اختتم الأمس عند 97.84.

هذا وقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي مقترح رئيس الدورة الحالية لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ووزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب عقد اجتماع منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك بلس" في الرابع من حزيران/يونيو عوضاً عن الموعد المحدد مسبقاً في التاسع والعاشر من هذا الشهر.

ووفقاً لوكالة رويترز التي تنقل عن مصادرها المطلعة، فأن روسيا لم تعترض على المقترح وأنه من المتوقع اتفاق المملكة العربية السعودية أكبر منتج لدى أوبك وثالث أكبر منتج عالمياً وأكبر مصدر في العالم للنفط مع روسيا على تمديد اتفاق خفض الإنتاج الجاري بواقع 9.7 مليون برميل يومياً لمدة تتراوح ما بين شهر أو شهرين، كما أنه من المرتقب أن يناقش اجتماع أوبك بلس إمكانية عقد اجتماعات شهرية لمتابعة الامتثال لاتفاق خفض الإنتاج.

كما أفادت وكالة رويترز أيضا بالأمس بأن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز تراجعت بنحو 17% لتصل إلى 9.39 مليون برميل يومياً خلال أيار/مايو مقارنة بنحو 11.35 مليون برميل يومياً في نيسان/أبريل عقب دخول اتفاق أوبك بلس حيز التنفيذ، ونوه المتحدث الرسمي باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف لكون المحادثات بلاده مع أوبك مستمرة وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تواصل مستمر مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.

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ويذكر أن المملكة العربية السعودية أعلنت مسبقاً أنها ستخفض إنتاجها النفطي بصورة استثنائية خارج اتفاق أوبك بلس اعتباراً من مطلع حزيران/يونيو بواقع واحد مليون برميل يومياً مستهدفه إنتاج 7.5 مليون برميل يومياً أي بتراجع بنحو 40% عن مستويات إنتاجها النفطي في نيسان/أبريل، وتعهدت أيضا كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت بخفض إضافي للإنتاج هذا الشهر بإجمالي 180 ألف برميل يومياً لتحقيق الاستقرار في الأسواق النفط.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين أكبر مستورد للطاقة عالمياً حيال مدينة هونج كونج عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أنه سيبدأ في اتخاذ إجراءات للقضاء على المعاملة الخاصة للمدينة ومعاقبة مسئولين في الصين وهونج كونج بالإضافة إلى تعقب الشركات الصينية العاملة في أمريكا، وذلك عقب إقرار الصين الخميس مشروع قانون حديد للأمن القومي مثير للجد لمدينة هونج كونج.

ويذكر أن ترامب اختار مسبقاً الصمت على احتجاجات مدينة هونج كونج الديمقراطية وأعطي الأولوية للتوصل إلى اتفاق تجاري مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج، إلا أن العلاقات تدهورت لاحقاً وبالأخص مع جائحة كورونا، وتابعنا الأمس التقرير التي تطرقت لكون الصين طلبت الشركات الزراعية المملوكة للدولة التوقف عن شراء فول الصويا ولحم الخنزير من الولايات المتحدة، ما يهدد الصفقة التجارية بينهم والتي تم التوصل إليه بشق الانفس.

وفي سياق أخر، تقييم الأسواق احتمالات نشر الجيش الأمريكي في الولايات المتحدة لقمع الاضرابات الاجتماعية والمظاهرات العنيفة في المدن حيال مقتل جورج فلويد ذو الأصول الأفريقية على أيدي الشرطة، وذلك عقب فشل حظر التجول في احتواء الاحتجاجات الحاشدة التي تضمنت عنف ونهب مع نزول المتظاهرين للشوارع بعد أسابيع من عمليات الإغلاق خلال جائحة كورونا والتي تسبب في فقد الملايين لوظائفهم.

الجدير بالذكر أن تلك الاضرابات الموسعة التي تشهدها أمريكا، قد عزز القلق حيال تفشي الفيروس التاجي بشكل أوسع وسط تلك التجمعات البشرية وأعادت المخاوف حيال فرص التعافي للاقتصاد الذي يخرج لتوه من الانكماش الذي يشبه الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي، ووجه ترامب بالأمس انقادات حادة لعمداء الولايات الأمريكية مع وصفه لهم بالضعفاء وأنه يجب عليهم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في التعامل مع الاحتجاجات.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 15 منصة لإجمالي 222 منصة، لتعكس التراجع الأسبوعي الحادي عشر لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 466 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن مع تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط بأكثر من الثلثين في نحو شهرين.