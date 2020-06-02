شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مؤسسة النقد السعودي: لا تغيير في سياسة ربط الريال بالدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور أحمد الخليفي أنه لا نية لتغيير سياسة ربط الريال بالدولار، مشيرا إلى أن الاحتياطيات السعودية تغطي الواردات لأكثر من 40 شهرا.

وأوضح في مقابلة مع قناة العربية، أن ما أعلنه وزير المالية السعودي حول النقل الاستثنائي بقيمة 40 مليار دولار من الاحتياطيات إلى صندوق الاستثمارات العامة لا يؤثر على سعر الصرف عند مستواه الحالي 3.75 ريال لكل دولار ولا على سياسة سعر الصرف.

وقال إن الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد ضضحتى نهاية مايو 2020، لم تختلف عن مستواها حتى نهاية أبريل 2020 .

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وقال الخليف: لا نزال عند معدل احتياطيات يغطي الواردات بعدد أشهر يتجاوز 40 شهرا ويغطي الكتلة النقدية بأكثر من 80% ".

وكان وزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط السعودي المكلّف، محمد بن عبدالله الجدعان كشف في منتصف الشهر الماضي عن إجراء تم تنسيقه لتعزيز القدرة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة.

وأشار الجدعان إلى أنه تحويل 150 مليار ريال، أو نحو 40 مليار دولار، من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى صندوق الاستثمارات العامة بشكل استثنائي خلال شهري مارس وأبريل من هذا العام، ما انعكس على البيانات الصادرة عن الأصول الاحتياطية للمؤسسة في هذين الشهرين