شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ "ساما": قمنا بضخ سيولة بالبنوك للمرة الأولى منذ اندلاع أزمة كورونا. والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور أحمد الخليفي، أن ضخ السيولة الذي تم أمس هو الأول من نوعه منذ جائحة كورونا.

وأضاف الخليفي ، في مقابلة مع "العربية" هذا الضخ لمبلغ 50 مليار ريال في البنوك في السعودية، "كودائع دون فائدة لمدة عام"، موضحاً أن هذا الضخ يأتي مختلفا عن البرنامج السابق من تأجيل دفعات المقترضين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الذي انطلق سابقا.

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وضخت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" 50 مليار ريال "ما يعادل (13.32 مليار دولار) في القطاع المصرفي السعودي لتعزيز سيولته موضحا أن تلك السيولة ستساعد المصارف لتقديم التسهيلات النقدية إلى القطاع الخاص".

وقالت المؤسسة إن الإجراء التحفيزي يهدف لمساعدة البنوك على دعم القطاع الخاص وتمويله، بينما يعاني الاقتصاد من انخفاض أسعار النفط وإجراءات احتواء جائحة كورونا.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.