شكرا لقرائتكم خبر عن السيادي السعودي يبحث عن فرص استثمارية بأسعار مغرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال متحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة السعودي إن الصندوق يبحث دائما عن فرص للاستثمار طويل الأمد بأسعار مغرية.

وتابع المتحدث أن البيئة الحالية في السوق تنطوي على عدد من الفرص تشمل قطاعات وشركات يمكنها دفع النمو الاقتصادي وتحقيق القيمة مستقبلا بعد انقضاء الأزمة الحالية، بحسب وكالة رويترز.

وفي الشهر الماضي، كشف صندوق الاستثمارات العامة عن استحواذه على حصص بمليارات الدولارات في شركات أجنبية مثل بوينج وفيسبوك وسيتي جروب.

وقال الصندوق، الذي تقدر أصوله بأكثر من 300 مليار دولار، إن أحد مصادر التمويل هو السيولة التي تضخها الحكومة.