شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي البحريني يصدر أذون خزانة بـ70 مليون دينار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر مصرف البحرين المركزي، أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين بقيمة 70 مليون دينار لأجل 3 أشهر.
وأوضح المركزي في بيان، أن فترة الاستحقاق التي تمتد لنحو 91 يوماً تبدأ فـي 3 يونيو الحالي وتنتهي في 2 سبتمبر المقبل.
وبلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 2.29% مقارنة بسعر الفائدة 2.28% للإصدار السابق بتاريخ 27 مايو 2020. وسجل معدل سعر الخصم 99.425% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.397% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 100%.
وأشار المركزي إلى أن الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار بلغ ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.
وكشفت بورصة البحرين في وقت سابق عن قرارها بشأن إدراج 68 إصداراً في سوق أذون الخزينة وصكوك التأجير الإسلامية خلال عام 2020، بقيمة إجمالية تبلغ 4.27 مليار دينار بحريني.
وتعتبر سوق أذون الخزانة ببورصة البحرين الأكبر على مستوى المنطقة من حيث عدد الإصدارات المدرجة حالياً والمزمع إدراجها مستقبلاً.
كانت هذه تفاصيل خبر المركزي البحريني يصدر أذون خزانة بـ70 مليون دينار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.