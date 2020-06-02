الاقتصاد

المركزي الكويتي يصدر سندات بـ360 مليون دينار

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك الكویت المركزي، تخصیص آخر إصدار من سندات وتورق بقیمة إجمالیة بلغت 360 ملیون دینار كویتي.

وقال البنك المركزي، في بیان اطلعت عليه "أخبار اليوم، إن أجل الإصدار 6 أشھر بمعدل عائد 1.375%.

وكانت آخر إصدار من سندات وتورق مقابل في منتصف الشهر الماضي بقیمة 240 ملیون دینار لأجل 6 أشهر، وعائد 1.375%.

و"سندات وتورق مقابل" هي سندات محلية يطرحها بنك الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي، لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق. ويستخدمها كأداة لضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد، وإحدى الأدوات لتنفيذ السياسة النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.

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