شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يقدم إشارة ايجابية- تحليل - 2-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الزوج تداولاته لهذا اليوم بتشكيل موجه صاعدة جديدة محاولات بذلك الخروج عن المسار الهابط والبدء بتشكيل تداولات إيجابية جديدة بوصوله نحو 120.00, لاستئناف الإيجابية يتطلب من السعر الثبات بإيجابية فوق مستوى 119.30 ولنتوقع بتجميعه لعزم إيجابي جديد الوصول قريبا نحو 120.80 وباستمرار الضغوط الإيجابية قد ينجح بالوصول نحو مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمتمركز عند 121.80. تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء يشكل عامل أساسي لتأكيد المحاولات الصاعدة بتقديمه لعزم إيجابي جديد وليسهل مهمة الوصول نحو المحطات الإيجابية المذكورة سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 119.50 و 120.80 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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