شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يسجل بعض الأهداف-تحليل - 2-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج انتقاله للمسار الصاعد بابتعاده عن المقاومة المخترقة والتي تشكل حاليا دعم رئيسي عند 132.90 لنلاحظ من الرسم المرفق تسجيله لمستوى 134.60 مواجها بذلك محور المتوسط المتحرك 55. نتوقع تشكيل السعر حاليا لبعض التذبذب الجانبي ليتمكن بذلك من تجميع عزم إيجابي جديد وليبدأ بتشكيل تداولات صاعدة إضافية لينجذب بذلك نحو 135.40 وصولا للحاجز المتمركز عند 136.05. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.70 و 135.40 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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