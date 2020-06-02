شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين دون أي جديد– تحليل - 2-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر البلاتين لسيطرة الميل الجانبي المؤقت مؤجلا بذلك الهجوم الصاعد والقائم على الارتكاز بشكل إيجابي فوق الدعم المحوري المتمركز عند 771.00, تؤول الجانبية الحالية لاستمرار تشكيل المتوسط المتحرك 55 لحاجز قوي باستقراره عند 875.00 ليزيد ذلك من فرص تقديم السعر للمزيد من التذبذبات الجانبية لنتوقع انحصاره ما بين الدعم الأولي المتمثل بمستوى 830.00 والمتوسط المتحرك 55.

أما نجاح السعر باكتساب العزم الإيجابي الإضافي والاندفاع فوق الحاجز الحالي, فإن ذلك سيمكنه من مواصلة الارتفاع والبدء بتسجيل الأهداف الإضافية بانجذابه نحو 915.00 وصولا نحو 1030.00 خلال الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 875.00 و 830.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الاختراق