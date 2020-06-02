شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر محاولات النهوض التصحيحي– تحليل -2-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بتقديمه لضغوط إيجابية واضحة على الحاجز المستقر عند 2.4530 ليزيد ذلك من فرص استئناف التصحيح الإيجابي المنتظر سابقا, يجب التذكير بأهمية ثبات الدعم الرئيسي المستقر عند 2.2790 لهذا اليوم بالإضافة لتشكيل مستوى 2.3510 لدعم إضافي ليزيد ذلك من فرص وصول التداولات نحو الأهداف التصحيحية المتمركزة عند 2.5200 و 2.6200 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.3500 و 2.5200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد