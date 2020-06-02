شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 02-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك اختباراً لمستوى 0.9626 وحافظ على ثباته دونه، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي والوصول إلى مناطق التشبع في الشراء، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 الضغط سلباً على السعر.

وبالتالي، فإن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.9541، بينما يمثل الثبات دون 0.9626 شرط مهم لتحقيقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9540 والمقاومة 0.9650

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط