الدولار الأسترالي يجتاز الهدف – تحليل - 02-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من التداولات الإيجابية يوم أمس ليتجاوز مستوى 0.6774 ويستقر فوقه، مما يدعم التوقعات بامتداد الموجة الصاعدة على المدى القصير والمتوسط، مع التذكير بأن محطتنا التالية تصل إلى 0.6900.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 0.6745 قد يضغط على السعر لاختبار مناطق 0.6684 ثم 0.6645 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6720 والمقاومة 0.6850
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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