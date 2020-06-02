شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يواصل تحقيق المكاسب – تحليل - 02-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر عقود خام برنت تداولاته الإيجابية يوم أمس ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 39.00، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بينما يحاول مؤشر ستوكاستيك التخلص من عزمه السلبي.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن المجال مفتوح لمواصلة الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن هدفنا الممتد يصل إلى 42.40، بينما يمثل الثبات فوق 34.35 شرط أول لاستمرار الاتجاه الصاعد، حيث إن كسره سيضغط على السعر لاختبار دعم القناة الصاعدة حول 36.25 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 37.50 والمقاومة 40.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد