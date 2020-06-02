إعمار يستعد بمهاجمة سقف تركيبة فنية إيجابية – تحليل صباحي – 02-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم إعمار (4220) في آخر جلساته، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.99% بما يعادل 0.21 نقطة، كما يستفيد السهم أيضاً من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، ليوحي السهم بتكون تركيبة فنية إيجابية على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج، ويستعد بمهاجمة سقف هذا النموذج عند مستوى المقاومة 7.44.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 7.44، ليتأكد لنا صحة نموذج القاع المزدوج المتكون، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 8.51، كمستهدف سعري لهذا النموذج المتكون.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.00 ومستوى المقاومة 7.65.
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