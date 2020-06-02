

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بينوي كوريان، المدير التنفيذي ل «الحمرا»: «عملاً بالتوجيهات الصادرة عن «دائرة التنمية الاقتصادية» في رأس الخيمة، نعلن عن إعادة افتتاح «الحمرا مول» و«منار مول» التابعين لنا في الإمارة، وذلك اعتباراً من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 ليلاً.

وأضاف كوريان قائلاً: «حفاظاً على صحة وسلامة عملائنا وشركائنا وموظفينا، يترتب على المتسوقين ارتداء القفازات والكمامات طوال تواجدهم في مراكز التسوق، والإبقاء على مسافة تباعد اجتماعي آمنة قدرها 2.5 متر. وحرصاً على سلامتهم الشخصية، لن يسمح للأطفال دون سن 12 عاماً ولكبار السن ممن تزيد أعمارهم على 60 عاماً بالدخول. وننوه أيضاً بتخفيض الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات حتى 50% لتعزيز ممارسات التباعد الاجتماعي، ومواصلة تعليق خدمات ركن السيارات وغسيلها».