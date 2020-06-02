شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد الدولار الاسترالي للأعلى له في أكثر من أربعة أشهر أمام نظيره الأمريكي والأنظار على قرارات وتوجهات المركزي الاسترالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأعلى له منذ 27 من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب قرارات وتوجهات بنك استراليا الاحتياطي ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

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في تمام الساعة 02:35 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.25% إلى مستويات 0.6781 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6798، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6777، بينما حقق الزوج الأعلى له في خمسة أشهر عند 0.6813.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى 8.4 مليار دولار استرالي مقابل 1.7 مليار دولار استرالي في الربع الرابع الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 6.3 مليار دولار استرالي، وجاء ذلك وسط التطلع إلى فعليات اجتماع بنك استراليا الاحتياطي وكشف المركزي الاسترالي عن بيان أسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيتها عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%.