شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يواصل ارتفاعه – تحليل صباحي – 02-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.05% بما يعادل 75.78 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
تظل توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 7,396.60، بشرط ثبات مستوى الدعم 7,073.95.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,073.95 ومستوى المقاومة 7,396.60.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
140
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
47
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عدد أسهم الشركات الثابتة
8
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عدد أسهم الشركات المتداولة
195
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