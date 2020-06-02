كيمانول يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 02-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم كيمانول (2001) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.70% بما يعادل 0.24 نقطة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المحورية 6.85، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 7.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.50 ومستوى المقاومة 7.20.
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