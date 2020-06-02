شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يخترق خط اتجاه رئيسي هابط – تحليل صباحي – 02-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم التصنيع (2060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.37% بما يعادل 0.44 نقطة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 10.28، ليستهدف مستوى المقاومة 11.98.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.56 ومستوى المقاومة 11.00.
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