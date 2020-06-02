بترورابغ يواصل ارتفاعه التصحيحي – تحليل صباحي – 02-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بترورابغ (2380) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.75% بما يعادل 0.38 نقطة، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع ارتفاع محدود في أحجام التداول.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 15.36، طيلة ثبات الدعم 13.02.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.02 ومستوى المقاومة 15.36.
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