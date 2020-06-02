شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 02-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم كهرباء السعودية (5110) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد بالمدى القصير، ولكن وسط ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع الشرائي بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، بالرغم من توارد الإشارات الإيجابية منها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 16.48، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 18.02.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.58 ومستوى المقاومة 17.50.
كانت هذه تفاصيل خبر كهرباء السعودية يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 02-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.