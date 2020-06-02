شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 02-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم كهرباء السعودية (5110) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد بالمدى القصير، ولكن وسط ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع الشرائي بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، بالرغم من توارد الإشارات الإيجابية منها.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 16.48، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 18.02.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.58 ومستوى المقاومة 17.50.