تكوين يهاجم سقف تركيبة فنية إيجابية – تحليل صباحي – 02-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم تكوين (1201) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة 6.85، هذا المستوى الذي يمثل سقف تركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 4.39% بما يعادل 0.29 نقطة، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 6.85، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 7.68 كمستهدف سعري لهذا النموذج الفني المتكون.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.60 ومستوى المقاومة 7.51.
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