شكرا لقرائتكم خبر عن سابك يواصل صعوده – تحليل صباحي – 02-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سابك (2010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ومع سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.56% بما يعادل 2.20 نقطة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 80.00، ليستهدف مستوى المقاومة 95.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 83.30 ومستوى المقاومة 92.40.