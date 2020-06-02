شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الخليج يتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً – تحليل صباحي – 02-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم اتحاد الخليج (8120) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليكتسي باللون الأخضر في آخر جلساته مسجلاً مكاسب حادة بلغت نسبتها 9.89% بما يعادل 1.38 نقطة، ليتصدر السهم بهذا الارتفاع قائمة أكثر الأسهم مكاسب بالنسبة المئوية في جلسته الأخيرة، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدع 13.66، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 16.68.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.00 ومستوى المقاومة 16.68.