جاكو يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 02-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جاكو (6020) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 3.57% بما يعادل 0.42 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 13.02.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.50 ومستوى المقاومة 13.02.
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