شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء طوكيوم يغلق على ارتفاع ثمين – تحليل صباحي – 02-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الانماء طوكيوم (8312) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق خط اتجاه هابط على المدى المتوسط، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.15% بما يعادل 0.48 نقطة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11.40، ليستهدف مستوى المقاومة 13.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.40 ومستوى المقاومة 13.00.