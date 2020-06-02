دبي تواصـل تقـديم حـزم الدعـم والتحفـيز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



تواصل دبي تحفيز قطاعات الاقتصاد والشركات، وخصوصاً الناشئة منها، وفي إطار إلغاء غرامات التأخير على جميع الخدمات الحكومية في دبي؛ بادرت جمارك دبي بإطلاق حزمة تحفيزية؛ تُعنى بإلغاء الغرامات المترتبة على تأخير تجديد/‏إلغاء بطاقة المخلص الجمركي، اعتباراً من تاريخ 5 مايو 2020 ولغاية تاريخ 30 يونيو 2020. وكشفت جمارك دبي عن تضاعف خدمة طلب تسجيل الأعمال إلى 74 ألف طلب خلال الربع الأول، مقارنة مع 37 للفترة ذاتها من العام الماضي، وبنمو 100%.

من جهتها، أطلقت «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»؛ إحدى مؤسسات «اقتصادية دبي»، سلسلة من المبادرات؛ لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في دبي، في ظل التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد 19)، وتشمل: تأجيل مستحقات الإيجار، وتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل من دون فائدة، إلى جانب المساعدة عن بُعد في التغلب على التحديات التشغيلية