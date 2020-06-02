شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب جيدة للأسهم في مستهل تداولات يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

حققت الأسهم المحلية مكاسب جيدة في مستهل جلسات شهر يونيو/‏‏‏‏ حزيران، الذي تراهن عليه الأسواق للتحرر من الحذر، والضغوط النفسية، مع استمرار العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية.

وتخلى الأجانب (غير العرب)، نسبياً، عن الحذر من خلال توجههم نحو الشراء في سوق دبي المالي، بصافي استثمار بلغ 27 مليون درهم كمحصلة شراء، في مقابل توجههم البيعي في سوق أبوظبي. وكانت من بين الأسهم التي شهدت ارتفاعات «الإمارات دبي الوطني» 2.8%، و«إعمار العقارية» 1.59%، و«دبي الإسلامي» 1.14%، و«أبوظبي التجاري»3.41%، و«أبوظبي الأول» 0.36%، و«اتصالات» 1.15%.

وبانتظار تدفق سيولة جديدة إلى الأسواق، فقد ظلت ضمن مستوياتها المتواضعة، أمس، مع تسجيلها 387.45 مليون دره م فقط، منها 189.45 مليون في دبي، و198 مليون درهم في أبوظبي. وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 14 شركة

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 1.47% إلى مستوى 1973.72 نقطة مدفوعاً بمكاسب أسهم البنوك والعقار والسلع والنقل والخدمات والاستثمار والاتصالات.

وارتفع قطاع البنوك 1.71% مع مكاسب «دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني». وارتفع قطاع العقار 1.44% معززاً بمكاسب «إعمار العقارية» في وقت ارتفع «إعمار مولز» 3.03%، و«داماك»1.11%، وذلك في مقابل نزول «الاتحاد العقارية» 1.12%. وصعد «سوق دبي المالي» 1.5%، و«شعاع» 5.36%، وذلك في ظل استقرار «دبي للاستثمار». وزاد «العربية» 2.88%، و«أرامكس» 1.28%.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.7% عند مستوى 4170.71 نقطة مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والاستثمار والاتصالات والصناعة.

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وارتفع قطاع البنوك 0.58% بدعم «أبوظبي الأول»، و«أبوظبي التجاري» بالرغم من نزول «أبوظبي الإسلامي» 0.88%.

وزاد قطاع اتصالات 1.14% وارتفع «العالمية» 3.57%، و«إشراق» 3.13%، و«الواحة» 3.5%. وعلى العكس، انخفض «الدار» 1.15%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.9%. وتراجع «طاقة» 3.62%، و«دانة غاز» 3.73%، فيما ارتفع «أدنوك للتوزيع» 0.69%.

الأكثر تداولاً

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» التداولات في سوق دبي ب 71.5 مليون درهم، مغلقاً عند 8.8 درهم، وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «أبوظبي التجاري» ب 46.7 مليون درهم، وأقفل عند 4.55 درهم.

وسجل «جلفار» الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي بنسبة 14.56% مغلقاً عند 1.18 درهم، وفي المقابل، كان أكبر المتراجعين «ميثاق» وبالحد الأقصى 5% ليغلق عند 0.57 درهم. وجاء في مقدمة الأسهم الرابحة بسوق دبي «شعاع» بنسبة 5.36% مغلقاً عند 0.589 درهم، وعلى العكس جاء في مقدمة المتراجعين «تكافل الإمارات» بنسبة 4.89% إلى 1.36 درهم.

تداولات المستثمرين

واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 56.9 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.7 مليون درهم محصلة شراء العرب، و24.7 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و29.47 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 56.9 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، انفرد المستثمرون الأجانب بالشراء، وبصافي استثمار بلغ 27 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 27 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 580 ألف درهم محصلة بيع العرب، و420 ألف درهم محصلة بيع الخليجيين، و26 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «الإمارات دبي الوطني»، و«إعمار العقارية»، و«دبي الإسلامي»، و«ديار»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «أدنوك للتوزيع»، و«الدار»، و«أبوظبي التجاري».

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في دبي، بصافي 14 مليون درهم، في مقابل قيامها بعمليات تسييل بسوق أبوظبي، وبصافي استثمار بلغ 6 ملايين درهم محصلة بيع. وفي المقابل اتجه الأفراد نحو الشراء بسوق أبوظبي ب 6 ملايين درهم محصلة شراء، وإلى البيع بسوق دبي بصافي استثمار بلغ 14 مليون درهم محصلة بيع.