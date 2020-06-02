«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تقدم حزمة دعم لـ«الناشئة»

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أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات «اقتصادية دبي»، سلسلة من المبادرات لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في دبي، في ظل التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19». وتشمل الحوافز وإجراءات الدعم التي يتم طرحها، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة لضمان استمرارية الأعمال واستدامتها، تأجيل مستحقات الإيجار، وتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «التحديات التي تواجهها المجتمعات والأعمال في مختلف أنحاء العالم منذ بدء تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19»، تؤكد أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص اقتصادية جديدة، وبناء مشاريع مرنة، ومستدامة. كما نقوم بمساعدة هذه الشركات في تحويل التحديات الحالية إلى فرص لمواصلة المزيد من النمو.

وكجزء من حزمة الدعم، يسعى مركز حمدان للإبداع ولابتكار (Hi 2)، التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى طمأنة رواد الأعمال والمبتكرين، من خلال تأجيل تحصيل الإيجارات لمدة ثلاثة أشهر. ويمكن للمشتركين في خدمات المركز، الاستفادة من هذا التأجيل، من أجل التركيز على تطوير أعمالهم بعيداً عن التحديات المالية. إضافة إلى ذلك، سيتم طرح تخفيض في الرسوم يصل إلى 20% على باقة «المكتب الخاص»، إحدى باقات العضوية في مركز حمدان للابتكار.

كما أعلن صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (الصندوق)، الذراع التمويلية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عن حزمة دعم شاملة، تضم قروضاً لدعم استمرارية الأعمال للمشاريع المستفيدة من الصندوق، إضافة إلى فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر لسداد القروض، وتسهيل الحصول على التمويل للمزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيقدم الصندوق تمويلاً من دون فوائد لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لدعم التزاماتهم المتعلقة بالنفقات التشغيلية، مثل الرواتب، والإيجارات، إلى جانب تقديم استشارات مالية عبر الإنترنت لمشاريع ريادة الأعمال.

وتقدم أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، برامج تدريبية عن بعد باستخدام أحدث التقنيات لمساعدة رواد الأعمال على إدارة مشاريعهم في ضوء التحديات الحالية. وقد أسهمت بالفعل بإرشاد وتوجيه 1194 رائد أعمال في 18 جلسة.