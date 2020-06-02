إلغاء غرامات تأخير تجديد وإلغاء بطاقة المخلص الجمركي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بإلغاء غرامات التأخير على جميع الخدمات الحكومية في دبي، في خطوة من شأنها المساهمة في تسهيل ممارسة الأعمال ودعم المستثمرين والتجار، بادرت جمارك دبي بإطلاق حزمة تحفيزية تُعنى بإلغاء الغرامات المترتبة على تأخير تجديد/‏ إلغاء بطاقة المخلص الجمركي، اعتباراً من تاريخ 5 مايو/‏ أيار 2020 ولغاية تاريخ 30 يونيو/‏ حزيران 2020.

من جهة أخرى، تضاعفت خدمة طلب تسجيل الأعمال إلى 74 ألف طلب خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 37 للفترة ذاتها من العام الماضي، وبنمو 100%، ما يعكس موقع دبي كعاصمة عالمية للمال والأعمال، ومحور رئيسي للتجارة الدولية.