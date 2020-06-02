شكرا لقرائتكم خبر عن 60 شركة طيران تستأنف رحلاتها حول العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود
قالت مؤسسة «أوه أيه جي» المزودة لبيانات للطيران، إن نحو 60 شركة طيران حول العالم تعيد تشغيل خدماتها المجدولة خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو/ حزيران الجاري، ما يعزز السعة الاستيعابية للرحلات الدولية.
وأظهر تقرير المؤسسة أن شركات طيران دولية وإقليمية قامت بوضع برامج رحلات مجدولة مطلع يونيو/ حزيران، حيث ارتفعت السعة الاستيعابية لرحلات الطيران بنحو 5.7 مليون مقعد أسبوعياً، ومن المقرر تشغيل 267 ألف رحلة إضافية هذا الأسبوع، ما يمثل زيادة 16% تقريباً، مقارنة مع الأسبوع الماضي، من خلال مزيج من رحلات شركات الطيران التي تعاود التشغيل وزيادة المقاعد للشركات الحالية.
وبحسب التقرير، فعلى الرغم من ذلك، لا تزال السعة الاستيعابية للرحلات أقل 66% من مستويات العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الطلب العامل الرئيسي لجميع شركات الطيران في مرحلة التعافي.
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