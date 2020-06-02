«جلفــــار» تصــدر حقــوق اكتتـــاب بـ 500 مليـــون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت شركة «الخليج للصناعات الدوائية» (جلفار)، إصدار حقوق الاكتتاب لمساهميها بقيمة إجمالية قدرها 500 مليون درهم، وذلك مع مواصلة الشركة تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنهوض. وسوف يسهم إصدار حقوق الاكتتاب في تعزيز وضع رأسمال الشركة وتحسين صورة ديونها وتوفير الدعم المالي لإنجاح خطة النمو متوسطة المدى. وفي إطار إعادة هيكلة رأسمالها، التي شملت تخفيض رأس المال بمقدار 503 ملايين درهم كخطوة أولى، تطرح «جلفار» 500 مليون سهم جديد بقيمة اسمية هي درهم واحد للسهم. والأسهم الجديدة التي ستطرح على المساهمين الحاليين في الشركة، توفّر للمستثمرين الحقوق نفسها - بما فيها حق الحصول على أية أرباح مستقبلية - كما الأسهم الحالية. وسوف تبدأ فترة الاكتتاب 29 يونيو إلى 12 يوليو 2020.

وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «جلفار»: طرح حقوق الاكتتاب مكوّن أساسي في خطة التحوّل، التي أثق في أنّها ستدعم جهودنا في تمويل برنامج النمو للسنوات المقبلة. وفي هذه المناسبة، أشكر مساهمينا على ثقتهم في قدرتنا على تعزيز أداء الشركة إما من الناحية التشغيلية أو من الناحية المالية. فالأساسات التي يرتكز عليها عملنا صلبة ولدينا الخبرات والقدرات والموارد لاستكشاف مزيد من إمكانات النمو في أسواقنا الرئيسة.

وقال د.عصام فاروق، الرئيس التنفيذي للشركة: خلال الأشهر القليلة الماضية، قمنا بتسريع رحلة التحوّل بهدف استعادة موقع «جلفار» الريادي. وهذا الإصدار خطوة مركزية في استراتيجيتنا المبنيّة على كفاءاتنا الأساسية لتقوية ميزانيتنا واستثمار فرص النمو المستدام، إضافة إلى خلق قيمة مستدامة للمساهمين.