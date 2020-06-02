«الاتحاد للطيران» تقدّم برنامج سفراء الصحة والسلامة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت «الاتحاد للطيران» برنامج «سفراء الاتحاد للصحة والسلامة» الذي يعد الأول من نوعه في قطاع الطيران للاهتمام بصحة وعافية المسافرين. ويستند إلى التدابير الصارمة المطبقة حالياً لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وسينطلق البرنامج عبر سفراء الاتحاد للصحة والسلامة، المدربين خصيصاً والذين سيوفرون الرعاية والمعلومات الأساسية حتى يتمكن الضيوف من السفر مطمئني البال.

سيتم تسليط الضوء على مبادرات «الاتحاد للصحة والسلامة» عبر دليل إلكتروني سهل الاستخدام يبيّن المعايير العالية للنظافة والصحة والوقاية الشخصية، والتي يتم تطبيقها ، بدءاً من إجراءات الوقاية والنظافة داخل منشآت التموين التابعة للشركة، وفي معمل اختبار جودة الطعام، والتعقيم الشامل للطائرات ، وإتمام إجراءات السفر، والفحص الصحي، والصعود إلى الطائرة، وتقديم المنتجات والخدمات خلال الرحلة، وتفاعل طاقم الطائرة مع المسافرين،ونقل المسافرين براً.

وقال توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، : يمثل الاهتمام بصحة وسلامة المسافرين إحدى الركائز الأساسية للاتحاد للطيران، ولذا يقع على عاتقنا مسؤولية اتخاذ الإجراءات والتدابير الصحية الرامية إلى الحفاظ على صحة ضيوفنا، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة، وتوفير أعلى مستويات الاهتمام والرعاية الشخصية.