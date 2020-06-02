شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش أنشطة المصانع التركية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح أن أنشطة الصناعات التحويلية في تركيا انكمشت في مايو بسبب تبعات جائحة كورونا مع تسجيل انكماش في الإنتاج وطلبيات التوريد الجديدة مجدداً وخفض الشركات للوظائف والمشتريات. وقالت غرفة صناعة اسطنبول و«آي.إتش.إس ماركت» إن مؤشر مديري المشتريات للمصنعين ارتفع إلى 40.9 في مايو من 33.4 في إبريل وظل بذلك دون مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش. وتراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة بصورة حادة مجدداً.

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