100 منتج محلي على «بوابة أبوظبي للتصدير»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وفر إطلاق دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي «بوابة أبوظبي للتصدير» ضمن آلياته التنفيذية كمنصة معلوماتية، خيارات تسويق مرنة في حجمها، وتنوعها، تبدأ من مئة منتج محلي بمواصفات تجارية عالية، في عشرة قطاعات اقتصادية، تستهدف أكثر من ستين سوقاً على مستوى العالم.

وتهدف هذه المبادرة النوعية - التي تعد الأولى من نوعها على المستويين الإقليمي والدولي - إلى دعم المنجزات الاقتصادية وارتياد المستقبل بأساليب مبتكرة لإدامة النشاط التجاري في أبوظبي، والإمارات.

وجاءت مواصفات «بوابة أبوظبي للتصدير»، مستكملة لآليات الكفاءة في الريادة والفعالية، بتوفير حزمة البيانات والإحصاءات عن المنتجات المحلية الأكثر تصديراً، ومعها بيانات الأداء الاقتصادي للقطاعات الرئيسية في دولة الإمارات.