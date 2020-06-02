«التسجيل العقاري» في الشارقة تقدم خدمات متكاملة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - ”الخليج 365”



تلتزم دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، بتقديم خدمات عقارية مميزة لجميع المعنيين بالقطاع العقاري في الإمارة، والدولة، من خلال رؤية متميزة، وبشفافية، وتكامل، ودقة.

وحرصت الدائرة منذ تأسيسها - بموجب القانون رقم 10 لسنة 1972 تحت مسمى «مكتب التسجيل العقاري» - على الاستفادة من الموقع الجغرافي المميز للإمارة الباسمة، وإبراز الحوافز والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تقدمها للمستثمرين، وتنظيم سوق العقارات بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الممكنة في المجال العقاري للمطورين العقاريين، ورجال الأعمال والمستثمرين، وكل المقيمين في الإمارة، بما في ذلك سَن القوانين والتشريعات لحماية حقوق الملاك والمتعاملين في هذا القطاع الحيوي في الإمارة.

ولتحقيق الغايات التي أنشئت من أجلها، وضعت الدائرة رؤية متميزة لها تتمثل في الريادة بتقديم خدمات عقارية مميزة لجميع العاملين في القطاع العقاري في الإمارة، والدولة، من خلال سعيها المستمر لتقديم أفضل الخدمات لحماية، وتوثيق وتنظيم حقوق الملاك والمتعاملين من خلال التنظيم العقاري في إطار من الشفافية والدقة.

كما تلتزم دائرة التسجيل العقاري بتقديم خدمات متطورة وسَنّ القوانين والتشريعات لحماية حقوق ملاك العقارات والمتعاملين في المجال العقاري في إمارة الشارقة، في إطار من الشفافية والتميز والتكامل والدقة بشكل دائم ومستمر، بما يحقق تطلعات المتعاملين، واتباع أفضل الممارسات في ابتكار طرق ووسائل حديثة للتواصل معهم، وتسهيل الإجراءات عليهم بشكل مستمر، مع تطور السوق العقاري.

وتسعى الدائرة لتحقيق هذه السياسة ومراجعتها وتطويرها من خلال تأهيل الموظفين الأكفاء لتطبيقها، واستخدام أحدث أنظمة إدارة الجودة المتوافق عليها مع متطلبات المواصفة.

وتقدم الدائرة سلسلة من الخدمات العقارية المميزة لعملائها من أبرزها: خدمات التثمين العقاري، والتصرفات العقارية، والتراخيص العقارية، والرهن العقاري، وتسجيل المشاريع، وتسجيل جمعيات الملاك، وتصديق العقود المبدئية، وحق المنفعة. كما أطلقت مؤخراً عدداً من الخدمات الرقمية الذكية لخدمة المستثمرين والمطورين العقاريين في الإمارة الباسمة، منها مشروع «بوابة المطورين» الذي تم إشهاره عام 2019، وتضمن إنشاء تطبيق وموقع إلكتروني ذكي يمثل بوابة خاصة للمستثمرين والمطورين العقاريين، تقدم من خلاله جميع الخدمات المتعلقة بتسجيل المشاريع العقارية ومتابعتها، وتصديق عقود البيع المبدئية، وخدمة تصاريح الإعلانات العقارية، وغيرها.



«الدبلوم المهني العقاري»



وبهدف نشر أفضل الممارسات في الاستثمارات والتداولات العقارية في الإمارة.. أطلقت الدائرة بالتعاون مع جامعة الشارقة برنامج «الدبلوم المهني العقاري» الذي يضم 9 محاور تدريبية، بواقع 135 ساعة تدريبية لكل برنامج، ويهدف لتوفير قاعدة معرفية شاملة للمشاركين فيه، ورفع كفاءتهم وفعاليتهم، إضافة إلى تأهيل الكوادر العاملة في السوق العقاري.