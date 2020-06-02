شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقة إلى لندن بتاريـخ 1 يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، صورة لبطاقة صعود على متن طيران الإمارات إلى لندن رحلة بتاريخ 1 يوينو/حزيران معلقاً عليها: «Coming Soon».

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