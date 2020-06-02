«تريندز» يستشرف تداعيات «كورونـا» علـى الاقتـصاد العربـي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

صدرت عن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مؤخراً، دراسة جديدة تحت عنوان «آثار وباء كوفيد-19 في مؤشرات الاقتصاد الكلي في العالم العربي»، تستشرف آفاق الاقتصادات العربية في عامي 2020، و2021، في ضوء الصدمة المزدوجة التي تعرضت لها جراء أزمة «كوفيد-19»، والتراجع الكبير في أسعار النفط الخام، وأثرهما السلبي في توازناتها الاقتصادية الداخلية، والخارجية.

وتتوقع الدراسة أن تشهد الدول العربية غير المصدرة للنفط عجزاً مرتفعاً في الميزانية عام 2020 نتيجة للإنفاق الاجتماعي، والإعانات، والانخفاض المحتمل في الإيرادات الضريبية، ومن المحتمل أن تسجل جميع الدول العربية الكبرى تقريباً، عجزاً في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بنسبة أكبر من المعتاد، أو اتجاهاً عكسياً. ويتجلى هذا الوضع في حالات العراق (سالب 21.7%)، والجزائر (سالب 18.3%)، والمملكة العربية السعودية (سالب 3.1%)، والكويت (سالب 10.2%)، وتستثنى من هذا الاتجاه دولة الإمارات التي يُتوقَّع أن تكون الدولة الوحيدة التي تحتفظ بفائض في حسابها الجاري لميزان المدفوعات، بفضل نجاح سياسات تنويع الاقتصاد التي تطبقها منذ سنوات.