شكرا لقرائتكم خبر عن «تريندز» يستشرف تداعيات «كورونـا» علـى الاقتـصاد العربـي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”
صدرت عن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مؤخراً، دراسة جديدة تحت عنوان «آثار وباء كوفيد-19 في مؤشرات الاقتصاد الكلي في العالم العربي»، تستشرف آفاق الاقتصادات العربية في عامي 2020، و2021، في ضوء الصدمة المزدوجة التي تعرضت لها جراء أزمة «كوفيد-19»، والتراجع الكبير في أسعار النفط الخام، وأثرهما السلبي في توازناتها الاقتصادية الداخلية، والخارجية.
وتتوقع الدراسة أن تشهد الدول العربية غير المصدرة للنفط عجزاً مرتفعاً في الميزانية عام 2020 نتيجة للإنفاق الاجتماعي، والإعانات، والانخفاض المحتمل في الإيرادات الضريبية، ومن المحتمل أن تسجل جميع الدول العربية الكبرى تقريباً، عجزاً في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بنسبة أكبر من المعتاد، أو اتجاهاً عكسياً. ويتجلى هذا الوضع في حالات العراق (سالب 21.7%)، والجزائر (سالب 18.3%)، والمملكة العربية السعودية (سالب 3.1%)، والكويت (سالب 10.2%)، وتستثنى من هذا الاتجاه دولة الإمارات التي يُتوقَّع أن تكون الدولة الوحيدة التي تحتفظ بفائض في حسابها الجاري لميزان المدفوعات، بفضل نجاح سياسات تنويع الاقتصاد التي تطبقها منذ سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر «تريندز» يستشرف تداعيات «كورونـا» علـى الاقتـصاد العربـي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.