شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب الرقمية وجه آخر لتفكيك العولمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الإدارة التي راهنت على تصليب المواقف لتحقيق نتائج مهمة للولايات المتحدة في مفاوضاتها التجارية، لن تتراجع الآن. وينبغي أن يشترط في كل من هذه المفاوضات الثنائية الجارية بشأن الالتزامات، اتباع سياسات ضريبية رقمية معقولة

تركزت الكثير من المناقشات التجارية الأخيرة على الدور الذي لعبه كوفيد-19 في زيادة التوتر بين الولايات المتحدة والصين، وتنشيط جهود توطين سلاسل التوريد، وفرض عدد لا يحصى من تدابير الرقابة على الصادرات. لكن الأهم من ذلك أن الفيروس ساهم أيضاً في تعزيز اتجاه آخر مثير للقلق في تشديد الإجراءات الضريبية على الخدمات الرقمية في بلدان العالم عامة.

فقد أطلقت الولايات المتحدة مفاوضات ثنائية مع عدد من الدول الناشطة في هذا المجال، لا بد أن تسفر عن فرض التزامات واضحة للحد من اعتماد تدابير ضريبية أحادية وتمييزية تستهدف أكثر الشركات الأمريكية ابتكاراً.

وليست ضريبة الخدمات الرقمية جديدة بالطبع. فقد بدأت فرنسا، التي تعد من أكثر المتحمسين لهذا النهج، العمل على رسم سياساتها بهذا الخصوص منذ سنوات وتشجع جيرانها الأوروبيين على أن يحذو حذوها. وتدعي باريس أن الضريبة ضرورية لإصلاح ضرائب الشركات الرقمية المنخفضة، لكن تصميم الإجراءات وتعليقات الزعماء السياسيين في بعض المقاطعات تدل على نوايا أكثر تشدداً وتمييزاً.

ويكشف التحقيق الذي أجراه الممثل التجاري الأمريكي حول الإجراءات الفرنسية عن أن المشرعين أعدوه بعناية للحصول على أكبر قدر ممكن من الإيرادات من الشركات الأمريكية وإعفاء منافساتها الفرنسيات. وجاءت نصوص المواد واضحة تسمي الشركات الأمريكية بالاسم ضمن مصطلح «جافا» الذي نحتوه من الأحرف الأولى لأسماء الشركات الأمريكية الأبرز «جوجل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«آبل».

ولسوء الحظ، ساعدت ضغوط الحاجة الملحة لتمويل الحوافز المالية المتعلقة بمواجهة الفيروس، في تعميم القضية الأوروبية وتحولها إلى مشكلة عالمية. وفي الأسابيع الأخيرة، تبنت الهند وإندونيسيا قرارات ضرائب جديدة على الخدمة الرقمية، بينما واصلت كينيا دراسة تبني سياسة مماثلة. وتدرس البرازيل وشيلي، من بين دول أخرى، مزايا فرض الضرائب على عمالقة التقنية لتمويل برامج التحفيز الاقتصادي. وبحسب ما ورد تدرس المفوضية الأوروبية نفسها ما إذا كان فرض الضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية يجب أن يكون جزءاً أساسياً من استراتيجية «التعافي» في القارة. أما بالنسبة لفرنسا، فقد أعلن وزير المالية برونو لومير مؤخراً أن«الضرائب الرقمية ضرورة أكثر من كونها مسألة تشريعية».

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ولطالما شكلت سياسات الضرائب الرقمية تهديداً للاقتصاد الأمريكي، ولكن هذا التهديد يتفاقم بسبب كوفيد-19. ولا شك في أن زيادة الضرائب على تلك الشركات سيزيد من صعوبات انتعاش الاقتصاد الأمريكي، مثلما أن خسارة القاعدة الضريبية الأمريكية سوف يفاقم مشاكل واشنطن المالية في هذه الظروف الحرجة.

وقد سعت الولايات المتحدة إلى معالجة هذه المشكلة من خلال المفاوضات المتعددة الأطراف، ولكن مع ظهور المزيد من الضرائب التمييزية، يبدو أن هناك حاجة إلى حوافز جديدة. لحسن الحظ، تتفاوض الولايات المتحدة بوتائر سريعة مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكينيا والهند والبرازيل - وجميعهم يفكرون في فرض ضرائب على الخدمات الرقمية ولديهم ما يكفي من الدوافع لتحقيق مكاسب من صفقة أمريكية.

ويسعى المفاوضون التجاريون في الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق تقدم في المشاكل الثنائية لبناء الزخم للجهود المشتركة المتعددة الأطراف والتعاون بشأن مواجهة التوسع الصيني. وتحتاج بريطانيا، من جانبها، إلى اتفاق مع الولايات المتحدة مع اقتراب خروجها من الاتحاد الأوروبي خاصة أن المفاوضات تبدو متعثرة بين الجانبين. وتريد كينيا ترسيخ مكانتها كقائدة في القارة من خلال كونها أول دولة من دول جنوب الصحراء لديها اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وتعمل الهند بجد لوضع نفسها كمستفيد رئيسي من تزايد عدم الثقة بسلاسل التوريد الصينية، بينما يؤكد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو في سياسته الخارجية على علاقات أقوى مع الولايات المتحدة.

والإدارة التي راهنت على تصليب المواقف لتحقيق نتائج مهمة للولايات المتحدة في مفاوضاتها التجارية، لن تتراجع الآن. وينبغي أن يشترط في كل من هذه المفاوضات الثنائية الجارية بشأن الالتزامات، اتباع سياسات ضريبية رقمية معقولة. من بين أمور أخرى، يبدو أن الأمريكيين سيصرون على حظر الضرائب التي تميز بشكل مباشر أو غير مباشر ضد الشركات الأمريكية، والضرائب التي تفرض أعباء غير معقولة على الشركات الأمريكية، والضرائب التي تميز صناعات معينة، أو الضرائب التي تتعارض مع المبادئ الضريبية الدولية السائدة.

وبينما يواصل العالم مواجهة آثار تفشي الوباء على جدول الأعمال التجاري، ستحظى قضايا مثل الصين وسلاسل التوريد وقدرة الولايات المتحدة على الحصول على الإمدادات الطبية بنصيبها العادل من الاهتمام. لكن لن يغيب عن بال الولايات المتحدة هذا التحدي المتزايد، وسوف تستخدم نفوذها في المفاوضات التجارية للحيلولة دون أن تصبح الضرائب الرقمية التمييزية معياراً عالمياً.

* سي إن بي سي