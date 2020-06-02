«خليفة الصناعيـة» تدشـن أكبـر مجمع متكامـل لخدمـة الشـاحنات في المنطقـة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أعلنت مدينة خليفة الصناعية، عن تدشين أكبر مجمع متكامل لخدمة الشاحنات في المنطقة بهدف تعزيز الخدمات المتاحة لمتعامليها.

وكان سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، قد قام بزيارة المدينة مؤخراً، حيث استعرض تطورات إنجاز هذا المشروع الكبير الذي يحقق قفزة في جودة الخدمات التي توفرها مدينة خليفة الصناعية لسائقي الشاحنات والعاملين فيها.

وتم تدشين المجمع بحضور أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة - شركة أدنوك للتوزيع، وسمير تشاتورفيدي، الرئيس التنفيذي - مدينة خليفة الصناعية، وعدد من مسؤولي الشركتين.

ويمتد المجمع على مساحة 87 ألف متر مربع، ما يعادل مساحة قرابة 12 ملعب كرة قدم، وتضم مرافقه محطة أدنوك للتوزيع مخصصة للشاحنات، تعد الأولى من نوعها، وساحة مواقف مغطاة مخصصة ل 275 مركبة تشمل السيارات والحافلات والشاحنات، بالإضافة إلى مسجد ومركز مجتمعي ومجموعة من المطاعم والمتاجر وخدمات العناية بالمركبات.

وقال عبدالله حميد الهاملي، رئيس مجموعة المناطق الصناعية بالإنابة، موانئ أبوظبي: ترتكز رؤية مدينة خليفة الصناعية على حفز التنمية الاقتصادية في المنطقة وتحقيق التوازن الاقتصادي والمجتمعي من خلال تقديم خدمات متكاملة بمستوى عالمي تمكن متعامليها من تطوير أعمالهم، في بيئة تتوفر فيها كافة الخدمات والمرافق التي تحسن من تجربة العاملين بها والمقيمين في محيطها. وأضاف: إننا نثق أن المجمع المتكامل لخدمة الشاحنات الذي تم تطويره بالتعاون مع أدنوك سيشكل إضافة مهمة لمنظومة مدينة خليفة الصناعية، وسيسهم في استقطاب استثمارات محلية وخارجية جديدة وتقديم المزيد من فرص العمل.

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة - شركة أدنوك للتوزيع: سعداء بالتعاون مع مدينة خليفة الصناعية لتوفير بنى تحتية عالمية المستوى ومرافق تخدم متعاملي مدينة خليفة الصناعية والمقيمين في محيطها، ويشكل المركز المتكامل لخدمة الشاحنات إنجاز ضمن مسيرتنا نحو تحقيق الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات واستدامتها.

وسيشمل المجمع مطعماً مخصصاً لسائقي شاحنات النقل الثقيل، وعدداً من محال التجزئة والبقالة، وأربع مطاعم للخدمة السريعة، وأيضاً مسجداً ضخماً على مساحة 1000 متر مربع. بالإضافة إلى مركز خدمات تنظيف وتشحيم السيارات. كما سيتم توفير استراحة لسائقي الشاحنات متاحة على مدار الساعة.

ويعد المجمع المتكامل لخدمة الشاحنات أحدث مشروع ضمن سلسلة المشاريع التطويرية التي تقوم بها مدينة خليفة الصناعية لتعزيز خدماتها وتلبية احتياجات متعامليها. حيث من المقرر إتمام المرحلة الثالثة من المستودعات التخزينية مسبقة الصنع في صيف 2020، والتي تمتد على مساحة 45,730 متراً مربعاً في مجمع الخدمات اللوجستية بالمدينة. وقد سارع المتعاملون بحجز عدد كبير منها لمدد تصل إلى 30 عام. كما يسير العمل بخطى ثابتة نحو افتتاح المراحل التالية لمجمع الخدمات اللوجستية بنهاية العام الجاري.