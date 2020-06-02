شكرا لقرائتكم خبر عن 24 % تراجع صادرات كوريا الجنوبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 23.7% في شهر مايو/‏ أيار الماضي وسط الأزمة الاقتصادية المتزايدة التي تسببت بها جائحة كورونا.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن بيانات جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة أن قيمة الصادرات الخارجية للبلاد وصلت إلى 34.8 مليار دولار مقارنة ب 45.7 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي. كما انخفضت الواردات إلى 34.4 مليار دولار ، مسجلة تراجعاً بنسبة 21.1% مقارنة بالعام السابق. (وام)

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