الاقتصاد

عجلة مصانع العالم تتحرك من جديد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح خاص، أمس الاثنين، أن أنشطة المصانع في الصين عادت على نحو غير متوقع للنمو في مايو /‏أيار مع تخفيف الإجراءات الصارمة التي فُرضت لاحتواء انتشاركورونا.
وارتفع مؤشر كايشين/‏ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الصيني إلى 50.7 في مايو من 49.4 في إبريل. وعلى الرغم من ضعف القراءة فإن مايو أيار الأعلى منذ يناير.كذلك، أظهر مسح أن المصنعين في منطقة اليورو ربما تجاوزوا الفترة الأسوأ لكن الأنشطة مازالت تسجل انكماشا حادا إذ إن اجراءات العزل التي تفرضها الحكومات تكبح الطلب.
وأفاد مسح أن قطاع الصناعات التحويلية الألماني واصل الانكماش ولكن ارتفعت القراءة النهائية إلى 36.6 من 34.5 في إبريل.
وفي بريطانيا، أكد مسح أن المصنعين شهدوا تباطؤاً في مايو، لكن وتيرة الهبوط هدأت مقارنة بالتراجع القياسي المسجل في إبريل، وبلغت القراءة لشهر مايو 40.7 .

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