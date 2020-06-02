شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 02-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين ليغلق عند مستوى 5438 نقطة، في ظل تراجع كميات التداول، كما نلاحظ ملامسة المؤشر للحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى 5400 نقطة، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 5000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,408 وبين مستوى المقاومة هو 5,469 نقطة