شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يشهد بعض التحسن -تحليل صباحي- 02-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر بعض التحسن خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق مرتفعا عند مستوى 9019 نقطة، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي والقوي عند 9050 نقطة، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل المؤشر ارتفاعه لمستويات أعلى قد تصل الى 9700 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة خاصة الأسبوع الحالي.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8,898 وبين مستوى المقاومة هو 9,142 نقطة