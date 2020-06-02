شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين (SHOOTING) يتجاوز هدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 02-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع لهدفه السعري الأول عند 10٫70 فلس، وتجاوزه حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 11٫10 فلس، كما تمكن السهم من الاغلاق أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 13 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 10٫50 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10.2 بينما مستوى المقاومة هو 11.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد