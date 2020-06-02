شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الاهلي المتحد (ALMUTAHED) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 02-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 259 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 270 فلس والذي فشل السهم في تجاوزه منذ الشهر الماضي، ويقترب السهم حاليا من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لأسفل لمستوى الدعم 240 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 270 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 255.0 بينما مستوى المقاومة هو 260.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط