شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بيت الأوراق المالية (SECH) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 02-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال تداولات امس الاثنين ليغلق عند مستوى 35٫40 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، لينجح بذلك السهم في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 34 فلس، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يتمكن السهم من الارتفاع لمستوى المقاومة الحالي عند 40 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 33 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 33.9 بينما مستوى المقاومة هو 36.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد